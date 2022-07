Will Smith si scusa con Chris Rock: “Sono pentito, non mi parla”

Era il 27 marzo 2022 quando Will Smith, durante la 94esima edizione degli Oscar, dava uno schiaffo a Chris Rock dopo una battuta sull’alopecia rivolta a sua moglie, Jada Pinkett Smith. Oggi l’attore di “Io sono leggenda” si scusa in un video sul suo profilo Instagram. Si è detto “estremamente pentito” per quel comportamento che ha definito “inaccettabile”.

Ha spiegato di aver contattato Chris Rock che però non è pronto a parlare: “Quando lo sarà, io sarò qui”, ha detto Smith scusandosi anche con la madre, con il fratello e con la famiglia del comico: “Non ho pensato a tutte le persone a cui stavo facendo del male”.

L’attore nel corso del video ha risposto ad alcune domande su quanto accaduto quella notte: “Ho passato gli ultimi tre mesi a ripensare a cosa è successo in quel momento”, ha detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Smith ha, inoltre, specificato di aver fatto tutto di testa sua: “Jada non c’entra”. A quel punto ha chiesto scusa alla moglie, ai suoi figli e a tutti gli altri candidati. L’attore, proprio nel corso della 94esima cerimonia degli Oscar, è stato premiato come miglior attore protagonista per il suo ruolo in “King Richard – Una famiglia vincente”. L’Academy non ha ritirato la statuetta ma Smith è stato bandito dagli Oscar per i prossimi dieci anni.