Will Smith, la decisione dell’Academy: bandito dagli Oscar per i prossimi dieci anni

Alla fine la stangata per Will Smith è arrivata. Non sono bastate le scuse per il noto attore hollywoodiano, che alla notte degli Oscar ha dato uno schiaffo al comico Chris Rock dopo una battuta su sua moglie, Jada Pinkett Smith. Il board dell’Academy si è riunito e ha deciso: Will Smith resterà fuori dagli Oscar per dieci anni.

“La 94esima edizione degli Oscar doveva essere la celebrazionedelle tante figure della nostra comunità che nel corso della stagione passata hanno compiuto un lavoro straordinario”, si legge nella dichiarazione dell’Academy, “tuttavia, questo momento è stato oscurato dal comportamento violento e inaccettabile di mr. Smith sul palco”. “Durante la diretta televisiva – si legge ancora – non abbiamo saputo affrontare con celerità quel che stava accadendo, e di questo ci scusiamo”.