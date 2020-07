Chi è Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Sport Illustrated

Valentina Sampaio, ventitreenne brasiliana, è la prima modella transgender scelta da Sports Illustrated per apparire sulla famosa rivista americana. La ragazza aveva già segnato la storia della moda, diventando la prima modella trans protagonista di una campagna di Victoria’s Secret e la prima ad apparire sulla copertina di Vogue Paris. “Sono emozionata e onorata: mi vedono come la donna e la persona che sono. Voglio che un giorno tutto questo non sia importante, non sia nuovo”, ha dichiarato la Sampaio. Ma chi è Valentina Sampaio? Di seguito tutte le informazioni sulla modella.

Chi è Valentina Sampaio

Valentina è nata a Fortaleza, capitale dello stato brasiliano del Ceará, il 10 dicembre del 1996 in una famiglia modesta: padre pescatore e madre insegnante. I suoi famigliari non hanno però mancato di supportare la Sampaio con amore e affetto durante il suo processo di transizione. Valentina ha raccontato di aver iniziato a prendere coscienza della sua transessualità all’età di 8 anni, quando ha iniziato a farsi seguire da uno psicologo, e di aver iniziato a farsi chiamare Valentina quando di anni ne aveva solo 10.

Nonostante gli episodi di bullismo, la vicinanza della famiglia le ha permesso di non rinunciare al suo sogno di diventare una modella e a 16 anni è riuscita a realizzare il suo sogno. Da quel giorno Valentina Sampaio non si è più fermata: è apparsa diverse volte sulla cover di Elle Brasil, è stata la prima modella transessuale a conquistarsi una copertina su Vogue in tre edizioni contemporaneamente (francese, brasiliana e tedesca), la prima modella trans protagonista di una campagna di Victoria’s Secret e infine la prima modella transgender scelta da Sports Illustrated. Ma non c’è solo la moda. Valentina Sampaio, che su Instagram conta oltre 300 mila follower, affianca al lavoro di modella gli studi di architettura.

Potrebbero interessarti Una voce per Padre Pio: gli ospiti dell’edizione 2020 Ciao Darwin 7: chi è Jenny Watwood, Madre Natura stasera (11 luglio 2020) Troppo forte: le frasi celebri del film di Carlo Verdone