L’ultimo tour dei Litfiba dopo oltre quarant’anni di rock

“Siamo estremamente felici di annunciare che questo sarà l’ultimo tour dei Litfiba” così Pierò Pelù e Federico “Ghigo” Renzulli, durante un incontro a Milano, hanno annunciato il tour d’addio del gruppo rock. “L’ultimo girone”, questo il titolo, è previsto nella primavera 2022.

Tredici album, dieci milioni di dischi venduti, addii, reunion, eventi tragici come la morte del batterista Ringo De Palma. Tutto in quarant’anni di carriera. “Una gavetta e un percorso lungo e tortuoso” affrontati con “successo e perseveranza”, hanno scritto sui loro account social. “Felicemente con questo tour festeggiamo i nostri 40 più 2 (dovuti al Covid) anni di carriera, felici della nostra storia, di tutto quanto fatto e scritto, di 13 album e dieci milioni di dischi venduti” ha detto Pelù all’incontro.

Qualche giorno fa i due fondatori del gruppo avevano pubblicato un’immagine in cui si scambiavano album, singoli, libri scritti e composti dal 2016 in poi e accompagnati dalla didascalia “Dove eravamo rimasti?”. Sei anni fa, infatti, le strade dei Litfiba si erano divise poco dopo la pubblicazione dell’album di inediti “Eutopia”. Adesso le strade di Pelù e Renzulli si sono incrociate di nuovo per salutare, dopo quarant’anni, quello che è stato il gruppo “precursore come pochi del rock cantato in italiano” come scritto nel loro post su Instagram.

Il tour d’addio sarà “una vera e propria festa itinerante”, partirà da Padova e toccherà Napoli, Roma, Firenze e Milano, secondo le prime date annunciate. I biglietti saranno disponibili da oggi alle 16.