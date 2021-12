Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 8 dicembre 2021

Questa sera, mercoledì 8 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 dicembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, mercoledì 8 dicembre 2021, a Zona Bianca ampio spazio sarà dedicato ai temi legati al Covid: si mostrerà come ci si muove nelle città italiane prese d’assalto per lo shopping natalizio con il nuovo Super green pass, entrato in vigore da lunedì 6 dicembre, e i relativi controlli. Ma non solo: continuano le inchieste esclusive per smascherare chi produce “fake-news” in merito al vaccino. Inoltre, con servizi e interviste si racconterà chi fa da megafono ai no-vax.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.