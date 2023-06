Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 31 maggio 2023

Questa sera, domenica 7 giugno 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 7 giugno 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Primo argomento all’ordine del giorno il carovita, che costringerà milioni di italiani a rinunciare alle vacanze a causa dell’aumento dei prezzi dei generi di ogni tipo, a cominciare da quelli di prima necessità. Inoltre non si trovano lavoratori stagionali nel settore del turismo. Durante la puntata, i riflettori si accenderanno sul caso del crudele omicidio di Giulia Tramontano, la giovane donna al settimo mese di gravidanza. Su questo argomento il dibattito politico preme verso un provvedimento legislativo che attribuisca il duplice omicidio a carico di Alessandro Impagnatiello, l’autore del gesto criminale. Ci sarà poi un approfondimento e un’inchiesta sulle rimostranze della comunità Lgbtq+ scaturite dalla decisione della Regione Lazio di non esercitare più – qualora le associazioni prendano la decisione di manifestare a favore dell’utero in affitto – il patrocino al Gay Pride di sabato prossimo nella Capitale.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 7 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.