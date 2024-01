Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 gennaio 2024

Questa sera, domenica 7 gennaio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 7 gennaio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera Giuseppe Brindisi intervista il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Spazio poi ad un’intervista al medico italiano Paolo Macchiarini, considerato un ex luminare della scienza, condannato in Svezia a due anni e mezzo di carcere con l’accusa di aver trattato i suoi pazienti come “cavie” per quanto riguarda il trapianto di trachea. Nel corso della serata, si affronterà il caso di Chiara Ferragni che ha spaccato anche la politica italiana. E ancora, un focus sulla transizione di genere nei bambini.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 7 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.