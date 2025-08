Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 agosto 2025

Questa sera, mercoledì 6 agosto 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 agosto 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera Giuseppe Brindisi intervista Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Al centro dell’incontro, i temi dell’attualità: dai dazi alle sfide della politica italiana.

Spazio poi al fenomeno dell’overtourism. Il 75% dei turisti si concentra solo sul 4% del territorio nazionale, trasformando le città in spazi sempre più a misura di visitatore e sempre meno vivibili per i residenti. A seguire, il caso di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita nella piscina di una villa durante una festa di laurea a Bagheria. In attesa dell’autopsia, gli investigatori cercano di chiarire i punti oscuri della vicenda.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.