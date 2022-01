Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 5 gennaio 2022

Questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 gennaio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata in onda stasera, la prima del nuovo anno, ampio spazio sarà dedicato al Consiglio dei Ministri chiamato a decidere se estendere anche ai lavoratori il Super Green Pass. Con dirette, interviste e tanti ospiti Zona Bianca racconterà cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove regole per gestire l’emergenza contagi. Inoltre, nel corso della serata, si parlerà anche del caro bollette e di case abusive: dal 7 gennaio, infatti, scade il blocco degli sfratti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.