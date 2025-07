Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 luglio 2025

Questa sera, mercoledì 30 luglio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 luglio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri. Tra i temi, l’intesa sui dazi Usa-Ue conclusa il 27 luglio dopo un incontro tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump. A seguire, il turismo: sempre più italiani si indebitano pur di concedersi una vacanza e scelgono di partire anche con risorse limitate, rinviando altre spese o facendo sacrifici economici per concedersi una pausa.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.