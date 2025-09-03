Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 3 settembre 2025

Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 3 settembre 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera ampio spazio verrà dedicato ai conflitti in corso in Ucraina e a Gaza con un focus sull’influenza del Presidente americano Donald Trump in questi scenari aperti. Nel corso della serata, una nuova pagina sul caso Garlasco per approfondire tutte le nuove evidenze investigative. Infine, un approfondimento sulle vacanze estive tra turismo “cafone” e rincari che hanno messo in difficoltà molte famiglie.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.