Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 settembre 2024

Questa sera, domenica 29 settembre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 settembre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Si inizia dal caso di Chiara Petrolini, accusata di aver seppellito i suoi due figli neonati nel giardino della propria casa, a Vignale di Traversetolo, Parma. Poi il processo a Filippo Turetta. A seguire, un approfondimento sulla situazione a Scampia, dove il sindaco di Napoli ha firmato due ordinanze di sgombero dopo che tre persone hanno perso la vita nel crollo di un ballatoio nella Vela Celeste. Inoltre, alcune novità sul caso del dott. Franco, chirurgo estetico accusato di aver provocato gravi danni ad alcuni dei propri pazienti. Infine, un nuovo capitolo sulle truffe con la testimonianza di un uomo che avrebbe soggiornato in strutture di lusso senza pagare e di chi, invece, ha pagato ed è stato ingannato.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 29 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.