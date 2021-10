Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 ottobre 2021

Questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 ottobre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Stasera, mercoledì 27 ottobre 2021, a Zona Bianca ampio spazio sarà dedicato, con tante inchieste e documenti inediti, alle piazze no-vax e no-green pass che stanno agitando il Paese, da Milano a Trieste. Giuseppe Brindisi ne parlerà con Carlo Taormina, avvocato dei leader di Forza Nuova in carcere per l’assalto alla Cgil avvenuto 18 giorni fa. E ancora, con l’intervento di alcuni testimoni di questi eventi, un approfondimento sul tentativo di estremisti di “infiltrarsi” a queste manifestazioni.

In esclusiva per Zona Bianca, dopo mesi di silenzio, tornerà a parlare l’ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti, coinvolta nello scandalo sulle mascherine importate dalla Cina. Infine, spazio anche al racconto della Chiesa no-vax, con altre storie e personaggi del mondo cattolico contrari al vaccino. Non mancherà inoltre un focus sul ddl Zan, nel giorno in cui torna in aula a Palazzo Madama.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata: Guido Crosetto, Augusto Minzolini, Karima Moual, Claudio Martelli, Piero Sansonetti, Sabrina Scampini, Roberto Poletti, Alessandro Meluzzi, Mario Adinolfi, Alessandro Cecchi Paone, Agostino Miozzo, Francesco Borgonovo, Andrea Delmastro delle Vedove, Vladimir Luxuria ed Eva Robin’s.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.