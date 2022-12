Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 dicembre 2022

Questa sera, martedì 27 dicembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 dicembre 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi raggiunge il traguardo delle 100 puntate. Dal primo appuntamento del 7 aprile 2021, il programma non si è mai fermato, fornendo sempre un’informazione puntuale sui temi al centro della politica e della cronaca nazionale e internazionale. Nel corso della serata un vasto approfondimento verrà dedicato alla stretta al reddito di cittadinanza introdotta dal Governo Meloni. Focus, inoltre, sulle ultime notizie relative al caso Soumahoro e allo scandalo del Qatargate.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, martedì 27 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.