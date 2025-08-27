Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2025

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 agosto 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera Giuseppe Brindisi tornerà ad occuparsi della guerra in Ucraina. Donald Trump racconta di aver avuto un nuovo colloquio con Vladimir Putin, definendolo “buono”, e attacca Volodymyr Zelensky, accusandolo di essere “un gran venditore”. Spazio poi al turismo, tra polemiche e contraddizioni: da una parte le località prese d’assalto e il caro-prezzi che rende le vacanze un privilegio per pochi, dall’altra i comportamenti scorretti di alcuni visitatori che hanno spinto molte amministrazioni locali a introdurre divieti e nuove regole. Grande attenzione anche alla montagna, meta molto gettonata questa estate, ma con costi sempre più elevati.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.