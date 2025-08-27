Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2025

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 agosto 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera Giuseppe Brindisi tornerà ad occuparsi della guerra in Ucraina. Donald Trump racconta di aver avuto un nuovo colloquio con Vladimir Putin, definendolo “buono”, e attacca Volodymyr Zelensky, accusandolo di essere “un gran venditore”. Spazio poi al turismo, tra polemiche e contraddizioni: da una parte le località prese d’assalto e il caro-prezzi che rende le vacanze un privilegio per pochi, dall’altra i comportamenti scorretti di alcuni visitatori che hanno spinto molte amministrazioni locali a introdurre divieti e nuove regole. Grande attenzione anche alla montagna, meta molto gettonata questa estate, ma con costi sempre più elevati.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
Ti potrebbe interessare
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
Musica / Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego"
Spettacoli / Francesco Paolantoni difende Marco Santin: "Un cretino si è alzato e se ne è andato subito via"
Spettacoli / Diletta Leotta: "Chi mi insulta sui social poi mi chiede foto nella vita reale"
TV / Ascolti tv martedì 26 agosto: Il segreto di Isabelle, Watson, Babylon
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
Ricerca