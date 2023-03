Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 marzo 2023

Questa sera, domenica 26 marzo 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 marzo 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano la sicurezza nelle città, con un lungo focus sul tema molto discusso dei borseggi, e di coloro che si celano dietro a questa realtà in constante crescita. Saranno mostrati reportage esclusivi sui borseggi da parte di alcuni gruppi rom e sulle regole dell’organizzazione.

Si dibatterà lungamente di famiglie omogenitoriali, e maternità surrogata. A tal proposito, il conduttore Giuseppe Brindisi intervisterà il Ministro della famiglia, della natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella. Ci sarà un lungo approfondimento su famiglie omogenitoriali in Italia, maternità surrogata, e verranno analizzate le polemiche sorte nell’ultima settimana in materia tra le diverse forze politiche. Nel corso della serata testimonianze inedite ed esclusive sull’utero in affitto.

Infine a Zona Bianca un approfondimento sugli effetti dei vaccini da Covid-19 sulla fascia più fragile della popolazione. Nella puntata di Fuori Dal Coro di qualche giorno fa si è molto discusso di alcuni documenti ufficiali dell’Aifa, che mostrerebbero l’assenza di sperimentazione di tali vaccini su questa fascia di popolazione.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 26 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.