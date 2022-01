Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 gennaio 2022

Questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 gennaio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Una puntata interamente in diretta, con gli occhi puntati sul voto per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, in quello che si preannuncia essere il giorno decisivo per la votazione del Quirinale. Tanti collegamenti e ospiti dai palazzi in cui si decide la partita. E poi non mancheranno le inchieste di Zona Bianca, che sveleranno i trucchi dei furbetti no-vax per aggirare le regole. E ancora un approfondimento sulle terapie domiciliari alternative ai protocolli ufficiali, che promettono di curare dal Covid-19 ma che invece sono finite sotto accusa.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.