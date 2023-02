Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 febbraio 2023

Questa sera, domenica 26 febbraio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 febbraio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata un lungo ricordo di Maurizio Costanzo, uno dei volti più importanti della televisione italiana, con commenti da parte di amici e spezzoni inediti tratti dai suoi storici programmi. Con testimonianze esclusive si approfondiranno, inoltre, gli incidenti avvenuti al liceo classico Michelangiolo di Firenze e le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 26 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.