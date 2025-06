Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 giugno 2025

Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 25 giugno 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medioriente: dopo il lancio di missili iraniani sulle basi Usa in Qatar, Trump ha annunciato che Iran e Israele hanno accettato un cessate il fuoco. Tuttavia, la tensione rimane altissima. E ancora, un nuovo capitolo sul caso Garlasco: tra conferme e contraddizioni procedono le indagini per l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia. L’analisi della situazione con tanti ospiti ed esperti. In ultimo, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sànchez e l’allerta sicurezza a Venezia tra polemiche e proteste.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.