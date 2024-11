Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 24 ottobre 2024

Questa sera, domenica 24 novembre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 24 ottobre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano l’attualità politica italiana e internazionale, con la situazione in Medio Oriente, in Ucraina e la votazione dell’assemblea costituente Ms5.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 24 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.