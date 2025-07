Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 luglio 2025

Questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 luglio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

A diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico ancora irrisolto del delitto di Garlasco. La traccia biologica individuata sulla bocca della giovane vittima – il cosiddetto DNA di “Ignoto 3” – non sarebbe frutto di contaminazioni successive, ma una presenza compatibile con il momento dell’aggressione. A stabilirlo è il perito incaricato dal gip di Pavia, che ha analizzato la consistenza del materiale: si tratta di un profilo genetico completo, con 22 marcatori, un dato troppo solido per essere archiviato come casuale. La scoperta riapre clamorosamente il dibattito sulla responsabilità di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio della fidanzata, e di Andrea Sempio, tra i protagonisti delle ultime indagini. Ma chi è “Ignoto 3” e come spiegare una traccia biologica così significativa in un punto tanto cruciale del corpo della vittima, se non come risultato diretto dell’aggressione? A “Zona bianca” se ne parla con esperti e voci autorevoli.

Giuseppe Brindisi si sposta poi da Garlasco a Milano. Il secondo grande tema della serata riguarda la maxi-inchiesta sull’urbanistica milanese, che tocca le fondamenta della politica cittadina. Oltre cento cantieri sono finiti nel mirino della Procura, con accuse che toccano i vertici della macchina amministrativa. Il sindaco Giuseppe Sala, formalmente indagato, si dice indignato per aver appreso dalla stampa il suo coinvolgimento e respinge le contestazioni, difendendo l’operato del Comune. Le dimissioni dell’assessore Giancarlo Tancredi (figura chiave dell’urbanistica meneghina) segnano un punto di non ritorno. Sala ha affidato in via temporanea le deleghe alla vicesindaca Anna Scavuzzo, ma la città è in fermento. Non solo nei palazzi del potere, ma nelle piazze, nelle periferie, tra chi fatica ogni giorno a trovare un alloggio dignitoso. Milano, sempre più vetrina globale, si è trasformata in una città dove il centro è inaccessibile, e anche le periferie si svuotano a colpi di speculazione. Ci si chiede, dunque, qual è il prezzo della modernizzazione e quanto pesa sulla vita quotidiana il conflitto tra interessi privati e bene pubblico.

