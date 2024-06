Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 giugno 2024

Questa sera, domenica 23 giugno 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 giugno 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di questa sera si parlerà dei rincari estivi che, con l’avvio della stagione turistica, s0no tornati al centro del dibattito pubblico e anche del brusco aumento delle temperature in tutta Italia. Spazio, inoltre, a una nuova pagina dell’inchiesta sulle sette e sui presunti veggenti e a un’analisi sull’impatto della chirurgia estetica nelle nostre vite. Infine, focus sul giallo della morte di Angelo Onorato.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 23 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.