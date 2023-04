Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 aprile 2023

Questa sera, domenica 23 aprile 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 aprile 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Giuseppe Brindisi. Al centro della puntata la strage di Erba con nuovi documenti e un’intercettazione inedita che potrebbe far riaprire il caso, dopo che nei giorni scorsi il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, ha chiesto la revisione del processo.

Nel corso della serata, un approfondimento sulla cattura dell’orsa JJ4 che ha ucciso il runner in Trentino e che ha diviso l’opinione pubblica, in attesa della camera di consiglio fissata per il prossimo 11 maggio che deciderà le sorti dell’animale. Inoltre, un focus in merito alla revisione delle pensioni in un momento delicato per gli italiani a causa degli effetti del carovita, con i cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 23 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.