Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 febbraio 2022

Questa sera, domenica 20 febbraio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 20 febbraio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera a Zona Bianca si tornerà a parlare di green pass, vista la continua diminuzione dei contagi, e le ambizioni politiche dei leader no-vax e no-pass che vogliono organizzarsi in partiti. Inoltre, un focus sulle morti di alcuni guru delle cure domiciliari anti Covid-19 che hanno alimentato ipotesi di “gialli” e di fantasiosi complotti. Non mancherà, infine, una parte dedicata al costume, con approfondimenti e testimonianze sul “gender fluid”, che entra prepotentemente anche in politica, come nel caso della drag queen nominata dal presidente USA Joe Biden al dipartimento dell’Energia.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 20 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.