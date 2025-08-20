Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 agosto 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 agosto 2025

Questa sera, mercoledì 20 agosto 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 20 agosto 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Oltre all’attualità internazionale ci sarà spazio anche per uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni: il delitto di Garlasco. Il programma proporrà nuovi aggiornamenti su una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana. Le telecamere di Zona Bianca torneranno a indagare le ombre e i risvolti giudiziari di quel tragico episodio, portando al pubblico testimonianze, approfondimenti e analisi inedite che riaccendono il dibattito attorno a una storia ancora viva nella memoria collettiva.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
