Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 luglio 2025

Questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 luglio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio sarà dedicato alle ultime novità investigative sul delitto di Chiara Poggi: tra due giorni riprenderà l’incidente probatorio, che potrebbe rappresentare un’importante occasione per le nuove indagini. Nuove testimonianze e analisi scientifiche potrebbero riscrivere la storia del caso di Garlasco. E ancora, tra polemiche e consensi sul matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sànchez, ci si chiede se Venezia sia diventata davvero un parco giochi per turisti milionari.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.