Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 febbraio 2025

Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 febbraio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di stasera del programma condotto da Giuseppe Brindisi comincerà con un servizio di approfondimento di Maria Concetta De Simone sul caso di Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi. Quindi continuerà con un servizio di Nausica Samela su una chiesa di Roma gestita, a due passi dal Vaticano, da un uomo sposato, padre di quattro figli. Il programma approfondirà anche la vicenda di un medico di Massa, arrestato perché avrebbe gestito un ambulatorio abusivo in casa, dove avrebbe effettuato, con l’aiuto della compagna, anche trattamenti invasivi per cui non aveva l’abilitazione.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.