Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 settembre 2022

Questa sera, domenica 18 settembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 18 settembre 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà dell’alluvione nelle Marche e di campagna elettorale, a una settimana esatta dalle elezioni. Per questo motivo stasera ci saranno tanti ospiti come il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il segretario della Lega Matteo Salvini e il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio. Ci saranno dei servizi che racconteranno i danni provocati dall’alluvione nelle Marche, con tutti gli aggiornamenti del caso e un approfondimento sul mondo dei no-vax, soprattutto quelli in politica. Spazio, inoltre, al ricordo della Regina Elisabetta II, alla vigilia dei suoi funerali che si preannunciano uno degli eventi più seguiti della storia.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 18 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.