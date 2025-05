Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 maggio 2025

Questa sera, domenica 18 maggio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 18 maggio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

La nuova puntata del talk show di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4, dedicherà ampio spazio agli ultimi sviluppi del caso Garlasco, a partire dalle indagini su Andrea Sempio fino al presunto coinvolgimento delle gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, citate nelle più recenti testimonianze. Zona Bianca tornerà poi sull’inchiesta dedicata al fenomeno degli Incel con un nuovo capitolo sui giovani “celibi involontari” e si riuniscono in chat segrete, violente e misogine. In onda anche un’intervista a Hilde Keller, co-autrice e protagonista del libro “Ho sposato un nazista”, in cui ripercorre la sua convivenza con un membro di una rete internazionale di estremisti di destra.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 18 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.