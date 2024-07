Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 17 luglio 2024

Questa sera, domenica 17 luglio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 17 luglio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura l’attentato a Donald Trump che ha sconvolto il mondo con un ampio approfondimento sulle possibili conseguenze che potrà avere nella campagna elettorale americana. Poi, un viaggio nel mondo dei “guru” che propinano corsi e tecniche infallibili, promettendo facili guadagni, un miglioramento della vita e il raggiungimento del successo. Ma funzionano davvero? In ultimo, una pagina verrà dedicata alla tragica scomparsa di Alex Marangon, il 25enne trovato arenato su un isolotto nel fiume Piave sulla cui morte aleggia ancora il mistero.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 17 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.