Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 luglio 2025

Questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 luglio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata, ampio spazio sarà dedicato al caso Garlasco, con un’analisi della scena del delitto alla luce di quanto emerso dall’incidente probatorio. Un DNA maschile ignoto è stato trovato all’interno del cavo orale di Chiara Poggi, aprendo alla possibilità di un terzo uomo presente al momento dell’omicidio.

Spazio, poi, ad un focus sulla giustizia con il crescente fenomeno in Italia della giustizia “fai da te”: regolamenti di conti tra privati sfiduciati dall’attuale sistema giudiziario. Prendono parte al dibattito, tra gli altri: Francesca Carollo e Rita Cavallaro.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.