Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 15 dicembre 2021

Questa sera, mercoledì 15 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 dicembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, mercoledì 15 dicembre 2021, a Zona Bianca ampio spazio sarà dedicato ai temi legati al Covid: a dieci giorni dal Natale il Paese si trova di nuovo a dover fronteggiare contagi, ospedali pieni e misure di contenimento della pandemia. La Calabria è già in giallo e presto altre regioni potrebbero cambiare colore, mentre il Governo ha deciso la proroga dello stato di emergenza. Nel corso della serata, continua l’approfondimento di Zona Bianca in merito alle truffe amorose, con ospite uno dei protagonisti di queste, il pallavolista Roberto Cazzaniga, vittima per quindici anni di un raggiro online.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.