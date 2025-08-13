Icona app
TV

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2025

di Antonio Scali
Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2025

Questa sera, mercoledì 13 agosto 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 agosto 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata, un viaggio tra le contraddizioni dell’estate italiana: da un lato le località prese d’assalto dal turismo di massa con i disagi per residenti e territori, dall’altro il calo delle presenze sulle spiagge tra ombrelloni chiusi e vacanze sempre più inaccessibili per molte famiglie. Inoltre, un nuovo approfondimento sul caso Garlasco a 18 anni esatti dal delitto di Chiara Poggi, dopo le ultime comunicazioni della Procura di Pavia.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
