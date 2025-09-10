Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 settembre 2025

di Antonio Scali
Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 settembre 2025

Questa sera, mercoledì 10 settembre 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 10 settembre 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera il programma tornerà ad occuparsi della guerra in Ucraina. Donald Trump ha affermato di non essere contento di quello che sta accadendo e ha annunciato che parlerà con Putin. Intanto Mosca ha colpito Kiev e ha accusato l’Ucraina di atti terroristici a Donetsk. Spazio poi al caso Garlasco. Nell’ambito delle nuove indagini che vedono come unico indagato Andrea Sempio, la Procura di Milano ha nominato un nuovo consulente con l’incarico di fornire una valutazione più ampia sugli elementi raccolti sul luogo del delitto e sull’autopsia di Chiara Poggi. Infine, il turismo: prezzi alle stelle e comportamenti scorretti continuano ad alimentare le polemiche. Da risorsa, il turismo rischia di trasformarsi in una minaccia per i residenti delle località colpite da overtourism, e perfino un danno per il nostro patrimonio culturale e ambientale.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca