Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 giugno 2025

Questa sera, domenica 1 giugno 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 1 giugno 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi torna sul caso Garlasco, per cercare di capire se, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si possa arrivare a stabilire una nuova verità. Mentre proseguono le indagini su Andrea Sempio, la Procura ha chiesto la revoca della semilibertà per Alberto Stasi.

Spazio, poi, alla morte di Martina Carbonaro, quattordicenne di Afragola uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Il diciottenne ha confessato dopo aver partecipato alle ricerche della ragazza insieme alla sua famiglia.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 1 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.