Zona 414: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 25 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Zona 414, film thriller del 2020 diretto da Andrew Baird con Travis Fimmel, Guy Pearce, Matilda Anna Ingrid Lutz, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jonathan Aris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato nel prossimo futuro in una colonia di robot umanoidi all’avanguardia. Quando la figlia del suo creatore scompare, assume un investigatore privato David Carmichael, per portarla a casa. David si unisce a Janeé per rintracciare la figlia scomparsa. Muovendosi attraverso la pericolosa giungla di ferro, mettono rapidamente insieme il mistero, scoprendo un crimine che li porta a mettere in discussione le origini della Zona 414 e il vero scopo dietro la “Città dei robot”.

Zona 414: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Zona 414, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Travis Fimmel: Marlon Veidt

Guy Pearce: David Carmichael

Matilda Anna Ingrid Lutz: Jane

Ned Dennehy: George

Jóhannes Haukur: Mr. Russell

Colin Salmon: Hawthorne

Jonathan Aris: Joseph Veidt

Antonia Campbell-Hughes: Jaden

Olwen Fouere: Royale

Maggie Cronin

Streaming e tv

Dove vedere Zona 414 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.