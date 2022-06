Zlatan: trama, cast e streaming del film su Ibrahimovic

Stasera, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Zlatan, film del 2021 diretto da Jens Sjögren che ripercorre la grande carriera di Zlatan Imbrahimovic, attuale attaccante del Milan. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

Zlatan: il cast del film su Ibrahimovic

Abbiamo visto la trama di Zlatan, ma qual è il cast completo del film sul campione rossonero? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Granit Rushiti: Zlatan Ibrahimović

Dominic Bajraktari Andersson: Zlatan Ibrahimović (bambino)

Emmanuele Aita: Mino Raiola

Duccio Camerini: Luciano Moggi

Gedomir Glisovic: Sefik Ibrahimović

Merima Dizdarević: Jurka Gravić

Selma Mesanović: Sanela Ibrahimović

Linda Haziri: Sanela Ibrahimović

Håkan Bengtsson: Nils-Ake

Streaming e tv

Dove vedere Zlatan in diretta tv e live streaming? Il film su Ibrahimovic, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.