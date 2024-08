Zelig: le repliche dello show comico con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio su Canale 5. Comici, ospiti, cast, anticipazioni, conduttori, quante puntate, streaming

Riparte il 12 agosto 2024 in replica su Canale 5 Zelig, lo show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Si tratta delle repliche dell’ultima edizione, trasmessa nel 2023, e riproposta in queste calde serate estive. Sul palco del TAM Teatro Arcimboldi di Milano si alternano i più grandi nomi della risata, ma anche giovani talenti pronti a lanciarsi e farsi apprezzare. In tutto sono previste tre nuove puntate, ogni lunedì in replica in prima serata. Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni, comici e cast

In onda dall’ormai storico Teatro degli Arcimboldi, a Milano, alla conduzione la collaudata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con la replica dell’ultima edizione dello show trasmessa la scorso anno. Vedremo i più grandi nomi della risata. Si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Maurizio Lastrico, Max Angioni, Antonio Ornano, Marta e Gianluca, Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Simone Barbato, Annamaria Barbera, Vincenzo Albano, Corinna Grandi, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale, Luca Cupani, Senso D’Oppio e tanti altri. Non mancheranno ospiti speciali, fuoriclasse della comicità, come Teo Tecoli, Andrea Pucci e PanPers. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Zelig 2024: quante puntate

Quante puntate sono previste per Zelig? In tutto un ciclo di tre episodi in replica, dal 12 agosto 2024 su Canale 5. Il programma tornerà nel corso della prossima stagione con nuove puntate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 agosto 2024

Seconda puntata: 19 agosto 2024

Terza puntata: 26 agosto 2024

