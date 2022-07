Zelig: anticipazioni, comici, ospiti, quante puntate e streaming di oggi, 11 luglio

Stasera, lunedì 11 luglio 2022, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda la riproposizione della prima delle serate evento di Zelig condotta dall’affiatata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi nomi della risata all’italiana, protagonisti della storia del programma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: i comici

Quali sono gli ospiti e comici di Zelig oggi, 11 luglio 2022? Nel corso della serata sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi si alterneranno nomi come Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri.

Zelig: quante puntate

Quante puntate sono previste per Zelig su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate per quattro lunedì sera. La prima lunedì 4 luglio 2022; l’ultima lunedì luglio 2022. Il ritorno di Zelig non è solo per celebrare lo storico programma che ha sfornato tanti talenti e creato numerosi tormentoni, facendo ridere milioni e milioni di telespettatori, per gli autori, Gino e Michele, si tratta di qualcosa in più. “Crediamo che ora più che mai ci sia un grande bisogno di comicità. La gente vuole tornare a ridere, ha bisogno di leggerezza”. Ma vediamo insieme la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 4 luglio 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 11 luglio 2022 OGGI

Terza puntata: lunedì 18 luglio 2022

Quarta puntata: lunedì 25 luglio 2022

Storia

Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig in diretta tv e live streaming? Le repliche del programma andranno in onda su Canale 5 il lunedì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguirle o rivederle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.