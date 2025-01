Zelig 2025: anticipazioni, comici (cast), quante puntate e streaming

Da mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Zelig 2025, la nuova edizione (la 22esima) dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il programma, targato Mediaset, è pronto a far divertire il pubblico da casa con i suoi comici che porteranno sul palco siparietti e sketch. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast (comici)

Nel corso delle tre serate, trenta comici si alternano sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi. Un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Tra gli storici: Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.

Quest’anno ad affiancare la grande comicità ci sarà anche tanta musica. Durante le puntate, infatti, interverranno alcune delle star musicali più amate dal pubblico che si metteranno in gioco con divertenti sketch per un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. Tra le novità, il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti, e la band The Pax Side of the Moon, composta da 8 musicisti, che accompagneranno i conduttori con un ritmo coinvolgente, rendendo ogni momento dello show unico e dinamico. E a completare l’atmosfera, anche una nuova scenografia, a cura di Marco Calzavara, per dare a tutti gli artisti coinvolti la possibilità di esprimere al meglio il proprio talento.

Zelig 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Zelig 2025 su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 15 gennaio 2025; la terza e ultima mercoledì 29 gennaio 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 15 gennaio 2025

Seconda puntata: mercoledì 22 gennaio 2025

Terza puntata: mercoledì 29 gennaio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Zelig 2025 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.