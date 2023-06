Zelig 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata del 22 giugno in replica

Questa sera, giovedì 22 giugno 2023, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata in replica di Zelig 2023. Si tratta della riproposizione delle puntate della scorsa edizione. Alla conduzione ancora una volta Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che accoglieranno comici nuovi e di vecchia generazione sul palco del teatro Arcimboldi di Milano. Dove vedere le repliche di Zelig in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,40. Si tratta delle repliche dell’edizione 2022.

Zelig 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Zelig 2023? In tutto quattro serate su Canale 5, in prima serata e in replica da giovedì 25 maggio 2023 alle ore 21.25. Si tratta delle repliche dell’edizione 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (potrebbe variare):