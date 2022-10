Chi è Zelda Nobili, l’alunna de Il Collegio 7

Chi è Zelda Nobili, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Zelda ha 15 anni, è nata a Milano e vive a Trieste. Il suo nome è quello della famosa principessa del videogioco. Consapevole di essere strana e di avere degli hobby differenti dai suoi coetanei, va avanti a coltivarli senza problemi o vergogna anche se a volte viene definita ‘strana‘. Lei si taglia i capelli da sola, non vuole che siano perfetti ma anzi li preferisce disordinati. Zelda è molto portata per lo studio e le basta poco per prepararsi. Molto brava in italiano, latino e storia, la ragazza passa il suo tempo libero leggendo fumetti e anime. Ha un profondo black humor. Quest’anno parteciperà alla settima edizione de Il Collegio 7 e la mamma si augura che lei possa riuscire ad integrarsi e a fare amicizia con gli altri allievi.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Zelda Nobili de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.