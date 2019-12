Zecchino d’Oro 2019 vincitore: ecco chi ha vinto la finale della 62esima edizione

ZECCHINO D’ORO VINCITORE – Ieri, 7 dicembre, è andata in onda la finale della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro, il popolare Festival dedicato ai bambini e alle loro canzoni, condotto quest’anno su Rai 1 dall’inedita coppia Antonella Clerici e Carlo Conti. In tutto sono state 12 le canzoni che si sono contese la vittoria, accompagnate ovviamente dai ragazzi del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Ma chi è il vincitore di questa edizione?

La finale è andata in onda su Rai 1 alle 21.30, per la prima volta in assoluto dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La direzione musicale è del Maestro Peppe Vessicchio.

A vincere lo Zecchino d’Oro 2019 è Rita Longordo con il brano Acca, scritto da Flavio Careddu, Irene Menna ed Alessandro Visintainer.

Acca si è aggiudicato la sessantaduesima edizione della kermesse canora dedicata ai bambini.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Zecchino d’Oro

Zecchino d’Oro vincitore: chi ha vinto

Acca, cantata dalla piccola Rita Longordo, si è aggiudicata il primo posto. Al secondo invece vediamo I pesci parlano, al terzo invece Non capisci un Tubo.

Sono 12 le canzoni inedite arrivate alla finale dello Zecchino d’Oro, con le quali il repertorio sale a 776 brani – i cui temi vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno; 22 gli autori di testi e musiche scelti da una giuria mista di interni dell’Antoniano, Rai e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui Carlo Conti, il Maestro Peppe Vessicchio, lo scrittore e cantautore Gio Evan e la youtuber e influencer Lasabrigamer.

Potrebbero interessarti Milly Carlucci svela la verità sulla diffida a Mediaset e Maria De Filippi Ascolti tv sabato 7 dicembre 2019: Zecchino d’Oro, Tu si que Vales "La perfezione non esiste": Vanessa Incontrada contro il body shaming

Sono invece 16 i giovani interpreti che saliranno sul palco della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro, arrivando così a un totale di 1034 bambini e bambine che hanno preso parte alla celebre manifestazione canora. Restando ai numeri, sono 11 le regioni italiane quest’anno rappresentate.

I finalisti sono stati scelti dopo un’attenta selezione che ha riguardato oltre 5000 bambini, durante Lo Zecchino d’Oro Casting Tour che da febbraio ad agosto ha toccato ben 30 città italiane. Non potevano mancare poi i 65 i bambini del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, che cantano insieme ai solisti.