Zecchino d’Oro 2019, stasera la finale della 62esima edizione con Antonella Clerici e Carlo Conti

Questa sera, sabato 7 dicembre 2019, va in onda su Rai 1 la finale della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro, in onda dalle 21.30 per la prima volta dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). A condurre quest’ultimo appuntamento con il Festival canoro dei bambini una coppia d’eccezione, Carlo Conti e Antonella Clerici.

La direzione musicale è del Maestro Peppe Vessicchio. Torna protagonista, e non poteva essere altrimenti, il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Questa finale arriva dopo tre appuntamenti pomeridiani, andati in onda sempre su Rai 1 il 4, il 5 e il 6 dicembre alle 16.50.

In tutto 12 canzoni inedite, con le quali il repertorio sale a 776 brani – i cui temi vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno; 22 gli autori di testi e musiche scelti da una giuria mista di interni dell’Antoniano, Rai e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui Carlo Conti, il Maestro Peppe Vessicchio, lo scrittore e cantautore Gio Evan e la youtuber e influencer Lasabrigamer.

Sono invece 16 i giovani interpreti che saliranno sul palco della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro, arrivando così a un totale di 1034 bambini e bambine che hanno preso parte alla celebre manifestazione canora. Restando ai numeri, sono 11 le regioni italiane quest’anno rappresentate.

I finalisti sono stati scelti dopo un’attenta selezione che ha riguardato oltre 5000 bambini, durante Lo Zecchino d’Oro Casting Tour che da febbraio ad agosto ha toccato ben 30 città italiane. Non potevano mancare poi i 65 i bambini del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, che cantano insieme ai solisti.

A condurre questa serata speciale della finale dello Zecchino d’Oro 2019 due conduttori tra i più amati dal pubblico come Antonella Clerici e Carlo Conti. A decretare il vincitore della 62esima edizione, come da tradizione, la giuria dei bambini, composta da ragazzi tra gli 8 e i 12 anni.

Tra le novità di questa edizione, il fatto che la finale è trasmessa per la prima volta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Inoltre, ci sarà una giuria speciale composta da noti personaggi dello spettacolo.

Zecchino d’Oro 2019, le canzoni della finale

Sono 12 le canzoni della finale di stasera, 7 dicembre 2019, in diretta dalle 21.30 su Rai 1. Ecco l’elenco completo dei brani, cantati in tutto da 16 bambini.

Il bombo

L’inno del girino

Skodinzolo

Tosse

Non capisci un tubo

‘O tucano goleador

I pesci parlano

Un principe blu

Acca

La memoria

Sono felice

Mettici la salsa

Ad accompagnare i giovani interpreti ci sono i 65 bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni.

Finale Zecchino d’Oro, la giuria e gli ospiti

Tanti gli ospiti che prendono parte alla finale dello Zecchino d’Oro di stasera. Il loro compito sarà quello di valutare le canzoni in gara, insieme alla giuria dei bambini. A comporre la giuria degli ospiti sono personaggi di rilievo, da Giovanni Allevi a Luciana Littizzetto, da Ficarra e Picone a Laura Chiatti, Stefano De Martino e Claudia Gerini.

Tra gli ospiti della finale anche Alberto Urso, che canterà con il Piccolo Coro una inedita versione di un classico natalizio; Benji e Fede, reduci dai travolgenti successi estivi, e i French Twins, gli illusionisti francesi che sono diventati delle vere e proprie vedette internazionali, con una delle loro grandi illusioni contemporanee, per la prima volta in tv in Italia.

Finale Zecchino d’Oro, dove vedere in tv e in streaming

La finale della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro va in onda in prima serata il 7 dicembre 2019, dalle 21.30 su Rai 1. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Non vi volete perdere la finale in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare lo Zecchino d’Oro anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.