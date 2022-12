Yesterday: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Yesterday è il film in onda questa sera, venerdì 30 dicembre 2022, su Canale 5 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2019 diretta da Danny Boyle. Il film racconta la storia di un giovane musicista, Jack Malik. Ma vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Yesterday.

Trama

Jack Malik (Himesh Patel) è un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta per ottenere un po’ di notorietà. L’unico sostegno di Jack è quello della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie (Lily James). Dopo un assurdo incidente con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack una mattina si sveglia e scopre di essere l’unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles.

Con l’aiuto di Debra (Kate McKinnon), la sua agente americana dal cuore d’acciaio, Jack porta sul palco, spacciandole per sue, le canzoni della band più grande della storia in un mondo che non ha mai sentito i Beatles, diventando così in poco tempo una star mondiale. Mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui e i legami con la sua vecchia vita.

Yesterday: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono attori molto amati come Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Joel Fry, Camille Chen, Meera Syal, Alexander Arnold, Harry Michell, Vincent Franklin, Sanjeev Bhaskar. Ma vediamo il cast con tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Himesh Patel: Jack Malik

Lily James: Ellie Appleton

Joel Fry: Rocky

Kate McKinnon: Debra Hammer

Ed Sheeran: se stesso

Sophia Di Martino: Carol

Ellise Chappell: Lucy

Harry Michell: Nick

Vincent Franklin: Brian

Camille Chen: Wendy

Alexander Arnold: Gavin

James Corden: se stesso

Sanjeev Bhaskar: Jed Malik

Meera Syal: Sheila Malik

Karma Sood: Jack Malik bambino

Lamorne Morris: capo del marketing

Sarah Lancashire: Liz

Michael Kiwanuka: se stesso

Robert Carlyle: John Lennon anziano

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Yesterday, in onda su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere Yesterday in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 dicembre 2022 – su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.