Yes, I know my way: il testo della canzone (cover) di Rocco Hunt e Clementino a Sanremo 2025

Qual è il testo di Yes, I know my way, la canzone (cover) cantata da Rocco Hunt e Clementino al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano:

Yes I know my way

Ma nun’ è addò m’aie purtato tu

Yes I know my way

Mo’ nun me futte cchiù

Mo’ nun me futte cchiù

Tu vaje deritto e i’ resto a pere

Va tu va, tant’io sbareo

Yes I know my way

‘E guaie mie ‘e saccio i’

Ma chi me crede

Yes I know my way

Ma tu nun puo’ venì

Ma tu nun puo’ venì

I’ m’arreseco sulo si vale ‘a pena ‘e tentà’

Ma po’ chi mm’o ffa’ fa

Siente fa’ accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte ‘e fatte tuoie

Ma si haje suffrì’ caccia ‘a currea

Siente fa’ accussì

Miette ‘e creature ‘o sole

Pecché hanna sapè’ addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Yes I know my way

Ma nun’ è addò m’aie purtato tu

Yes I know my way

Mo’ nun me futte cchiù

Mo’ nun me futte cchiù

Tu vaje deritto e i’ resto a pere

Va tu va, tant’io sbareo

Siente fa’ accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte ‘e fatte tuoie

Ma si haje suffrì’ caccia ‘a currea

Siente fa’ accussì

Miette ‘e creature ‘o sole

Pecché hanna sapè’ addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Yes I know my way

Yes I know my way

My way

Mo’ nun me futte cchiù

Mo’ nun me futte cchiù

Yes I know my way

Yes I know my way

My way, my way

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Yes, I know my way, la canzone (cover) di Rocco Hunt e Clementino, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.