xXx – Il ritorno di Xander Cage: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Stasera, giovedì 30 marzo 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda xXx – Il ritorno di Xander Cage, film del 2017 diretto da D.J. Caruso, con protagonista Vin Diesel. La pellicola è il terzo capitolo della serie iniziata nel 2002. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Xander Cage, amante degli sport estremi, creduto morto da tempo, ritorna dal suo esilio volontario e viene reclutato dalla CIA per catturare Xiang e recuperare un’arma potente conosciuta come vaso di Pandora, che può controllare i satelliti e bypassare ogni codice di sicurezza. Xander quindi mette su una squadra fidata e si ritrova coinvolto in una cospirazione mortale di corruzione tra i governi del mondo, tra cui gli addetti ai lavori del suo paese.

L’agente della NSA Augustus Gibbons tenta di reclutare il calciatore Neymar Jr. per il programma xXx quando un satellite si schianta in Brasile, apparentemente uccidendoli entrambi. Poco dopo, una squadra di quattro persone esperte guidate da Xiang si infiltrano in un ufficio CIA altamente sorvegliato a New York City e recuperano il “vaso di Pandora”, un dispositivo che è in grado di controllare i satelliti per schiantarsi in luoghi specifici come testate. L’agente della CIA Jane Marke rintraccia l’ex agente xXx Xander Cage, che ha finto la sua morte e ha vissuto in esilio auto-imposto nella Repubblica Dominicana, e lo convince a tornare al servizio attivo per recuperare il dispositivo.

xXx – Il ritorno di Xander Cage: il cast del film

Abbiamo visto la trama di xXx – Il ritorno di Xander Cage, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Xander Cage

Samuel L. Jackson: agente Augustus Eugene Gibbons

Toni Collette: Jane Marke

Nina Dobrev: Rebecca ‘Becky’ Clearidge

Donnie Yen: Xiang

Deepika Padukone: Serena Unger

Kris Wu: Harvard ‘Nicks’ Zhou

Ruby Rose: Adele Wolff

Tony Jaa: Talon

Nicky Jam: Lazarus

Rory McCann: Tennyson

Al Sapienza: direttore CIA

Michael Bisping: Hawk

Ariadna Gutiérrez: Gina Roff

Hermione Corfield: Ainsley

Tony Gonzalez: Paul Donovan

Héctor Aníbal: capitano Swat

Ice Cube: Darius Stone

Neymar: sé stesso

Streaming e tv

Dove vedere xXx – Il ritorno di Xander Cage in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 marzo 2023 – alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.