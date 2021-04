X-Men – Giorni di un futuro passato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 11 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda X-Men – Giorni di un futuro passato, film del 2014 diretto da Bryan Singer. È il settimo capitolo dei film sugli X-Men. La pellicola incrocia due linee temporali e a livello narrativo è dunque sia il sequel di X-Men – Conflitto finale (2006) sia il sequel di X-Men – L’inizio (2011). Il film collega così le due serie cinematografiche principali della saga, fungendo al contempo da quarto capitolo che si aggiunge alla “trilogia originale” e da secondo capitolo della “tetralogia delle origini”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2024, dei sanguinari robot senzienti conosciuti come le “Sentinelle” sterminano i mutanti e i loro alleati umani. In questo ambiente distopico un gruppo di mutanti ribelli noti come Free Mutants, composto da Alfiere, Kitty Pryde, Uomo Ghiaccio, Colosso, Warpath, Sunspot e Blink riescono a salvarsi dalle macchine sanguinarie grazie ai poteri di Kitty, che è capace di mandare la coscienza di una persona indietro nel tempo in modo da informare la propria squadra sui pericoli imminenti, così da potere scappare prima ancora che i problemi insorgano. Il gruppo di Alfiere giunge in un monastero in Cina per ricongiungersi con i sopravvissuti della squadra X-Men, ovvero Wolverine, Tempesta, il professor X e Magneto, il quale, pentito delle sue spietate azioni passate, si è unito agli X-Men dopo essersi riconciliato con loro. I mutanti pianificano di spedire uno di loro nell’anno 1973 per rintracciare un’adolescente Mystica e impedirle di assassinare il professor Bolivar Trask, il creatore delle Sentinelle. A seguito di quello che fu il suo primo omicidio, infatti, Mystica mise in cattiva luce la specie mutante e venne catturata per il suo DNA che fu studiato dalla compagnia di Trask e applicato alle Sentinelle, dotandole della capacità di adattarsi al potere di qualsiasi mutante avversario, diventando quasi invincibili.

X-Men – Giorni di un futuro passato: il cast del film

Abbiamo visto la trama di X-Men – Giorni di un futuro passato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi:

Hugh Jackman: Logan Howlett / Wolverine

James McAvoy: Charles Xavier / Professor X (giovane)

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X (anziano)

Michael Fassbender: Erik Lehnsherr / Magneto (giovane)

Ian McKellen: Erik Lehnsherr / Magneto (anziano)

Jennifer Lawrence: Raven Darkhölme / Mystica

Halle Berry: Ororo Munroe / Tempesta

Nicholas Hoult: Hank McCoy / Bestia (giovane)

Kelsey Grammer: Hank McCoy / Bestia (adulto)

Peter Dinklage: Bolivar Trask

Shawn Ashmore: Bobby Drake / Uomo Ghiaccio

Ellen Page: Kitty Pryde / Shadowcat

Daniel Cudmore: Piotr Rasputin / Colosso

Omar Sy: Lucas Bishop / Alfiere

Booboo Stewart: James Proudstar / Warpath

Fan Bingbing: Clarice Ferguson / Blink

Adan Canto: Roberto da Costa / Sunspot

Evan Peters: Peter Maximoff / Quicksilver

Josh Helman: William Stryker

Brendan Pedder: Apocalisse

Famke Janssen: Jean Grey

James Marsden: Scott Summers / Ciclope

Lucas Till: Alex Summers / Havok

Anna Paquin: Marie D’Ancanto / Rogue

Zehra Leverman: Ms. Maximoff

Evan Jonigkeit: Toad

Gregg Lowe: Ink

Miya Shelton-Contreas: Sorella di Pietro

Jaa Smith-Johnson: Daniels

Jan Gerste: Gwen

Mark Camacho: Richard Nixon

Michael Lerner: Brickman

Thai-Hoa Le: Nhuan

Andreas Apergis: Sanders

Massimo Cannistraro: Ramone

Len Wein: Davis

Chris Claremont: Parker

François Paquette: McCarter

Streaming e tv

Dove vedere X-Men – Giorni di un futuro passato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

