X Factor, Morgan attacca Francesca Michielin dopo la gaffe su Ivan Graziani

Nella puntata di ieri di X Factor Morgan ha battibeccato con tutti. Dai suoi colleghi giudici fino alla conduttrice del talent show di Sky, Francesca Michielin. Marco Castoldi l’ha punzecchiata facendo riferimento a una gaffe fatta dalla cantante nella puntata precedente, quando durante l’intervista al duo Colapesce Di Martino ha tirato in ballo Ivan Graziani, grande artista purtroppo scomparso da tempo.

“Ti aspetta di là, sta collaborando con Annalisa”, ha detto il cantautore ironico. Gelo da parte di Michielin e del pubblico. Una puntata non facile da portare a termine, vista la forte tensione in studio. Tanto che al termine della diretta la conduttrice sui social ha scritto: “Buonanotte, io vado a fare un aerosol”. Morgan nel corso di questo quarto Live si è reso protagonista di diversi momenti di scontro e polemica. In particolare ha fatto discutere la battuta infelice rivolta a Fedez sulla depressione: “Mi vuoi fare da psicologo? Sei troppo depresso per essere psicologo?”. Morgan poi ha chiesto scusa con un video sui social.

Francesca Michielin ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza in seguito alla puntata e alla gaffe su Ivan Graziani. Tra questi Alessandro Cattelan e Antonella Clerici, la quale ha commentato su Instagram: “Francesca è bravissima, senza se e senza ma. In una lunga e faticosa diretta gli inciampi accadono a tutti. Che noiosi e ipocriti i giudizi lapidari dei tuttologi sapientoni. Vai Francesca”.