X Factor 2024, vincitore: chi ha vinto la finale del talent

Chi è il vincitore di X Factor 2024? Questa sera, 5 dicembre, è andata in onda la finale del celebre talent musicale di Sky, in diretta per la prima volta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli. Alla conduzione Giorgia. In giuria Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. I quattro cantanti finalisti sono Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Il vincitore di X Factor 2024 è …In aggiornamento

Anticipazioni finale

In tutto sono previste tre manches: una cover nuova, tre canzoni tratte dal loro percorso nel talent e l’inedito. Partendo dalle nuove cover, Mimì, unica concorrente della squadra di Manuel Agnelli interpreterà Because the Night di Bruce Springsteen nella versione di Patti Smith. Gli altri tre finalisti sono tutti della squadra di Achille Lauro. I Patagarri canteranno Cam-Caminì, la canzone degli spazzacamini di Mary Poppins nella versione italiana di Oreste Lionello, Tina Centi, Lialiana Sorrentino e Sandro Acerbo. Les Votives porteranno Someone Like You di Adele. Lorenzo Salvetti interpreterà Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

La seconda manche della finale di X Factor 2024 è quella del best of del loro percorso nel talent: Mimì canterà Figures (Jessie Reyes), Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina) e La sera dei miracoli (Lucio Dalla). I Patagarri rifaranno Stayin’ Alive dei Bee Gees, Hey Pacheco dal repertoprio della Royal Crown Revue e Summertime di Gershwin. Les Votives faranno sentire You Make Me Feel di Sylvester, Are You Gonna Be My Girl dei Jet e Sign of the Times di Harry Styles. Lorenzo Salvetti canterà di nuovo Tango di Tananai, Margherita di Riccardo Cocciante e Me so’ ubriacato di Mannarino. Infine l’ultima sfida per decretare il vincitore di X Factor 2024 riguarda gli inediti: Dove si va di Mimì, Caravan dei Patagarri, Monster di Les Votives, Mille concerti di Lorenzo Salvetti.

X Factor 2024 vincitore: come si vota

Nel corso della puntata la conduttrice Giorgia ricorda i codici abbinati al singolo concorrente. Ecco le modalità per votare a X Factor 2024: